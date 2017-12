«Solar Impulse 2» landet im Silicon Valley

Der Flug von Hawaii über den Pazifik nach Kalifornien dauerte zwei Tage und rund 18 Stunden, wie «Solar Impulse» am Sonntagmorgen mitteilte. Mountain View liegt wenige Kilometer von San Francisco entfernt im Technologie-Mekka Silicon Valley.

Vor der Landung flog Piccard während mehrerer Stunden in der San Francisco Bay Area, während er auf schwächer werdenden Wind wartete. Unter anderem überflog «Solar Impulse 2» am Abend die Golden Gate Bridge, wo Zuschauer das Flugzeug vom Boden aus bewunderten.

«Solar Impulse 2» war am Donnerstag in Hawaii gestartet. Dort war das Flugzeug seit vergangenem Juli gestanden und hatte dort überwintert. Wegen einer defekten Batterie und ungünstig werdendem Wetter musste «Solar Impulse» damals das Projekt, die Erde ohne einen Tropfen Treibstoff zu umrunden, unterbrechen.

Noch zwei Stopps in den USA

Mit ihrem spektakulären Flug wollen Piccard und sein Mitstreiter André Borschberg für den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien werben. Mehr als 17'000 Solarzellen auf den Tragflächen versorgen die vier Elektromotoren des Fliegers mit Energie. Mit 72 Metern hat der Leichtflieger eine grössere Spannweite als ein Jumbojet, wiegt aber bloss 2,3 Tonnen.

Die «Solar Impulse 2» hatte ihre Weltumrundung am 9. März in Abu Dhabi begonnen. Nach Kalifornien soll es noch zwei Landungen in den USA geben, bevor es nach Europa und wieder zurück nach Abu Dhabi geht. Der Bund unterstützt das Solar-Projekt über verschiedene Institutionen, darunter die ETHL, die Departemente UVEK, EFD und EDA.

(asu/sda)