Solar Impulse 2 hebt zur zehnten Etappe ab

Der Schweizer Pilot André Borschberg konnte am Montagmorgen um 5 Uhr Ortszeit (14 Uhr Schweizer Zeit) von Mountain View abheben, um die zehnte Etappe der Weltumrundung anzutreten. Dabei wird Borschberg die Mojave-Wüste überfliegen und voraussichtlich am Dienstag um 6.23 Schweizer Zeit in Phoenix, Arizona, landen.Am 24. April hatte Bertrand Piccard den Flieger nach dreitägigem Non-Stop-Flug in Mountain View bei San Francisco gelandet. Zuvor musste das Team um die Piloten Piccard und Borschberg auf Hawaii eine neunmonatige Pause einlegen, da die Batterien beschädigt waren.Die Weltumrundung begann im März 2015 in Abu Dhabi und führte über Indien und China nach Hawaii. Das Projekt soll das Potential erneuerbarer Energien aufzeigen. Das Flugzeug wird allein durch die über 17'000 Solarzellen auf den Tragflächen betrieben.

(bert/sda)