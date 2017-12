«The Breath» beseitigt Feinstaub aus Innenräumen

Mithilfe von «the Breath» können schädliche Gase, Bakterien und Schwebstoffe ohne Energieaufwand unschädlich gemacht werden.



Bei der neuen Lösung handelt es sich um ein aus mehreren Schichten bestehendes Fasergewebe, das wie ein Bild an der Zimmerwand aufgehängt wird. Die drei Lagen enthaltende Vorrichtung besteht aus Kohlenstoff und ist mit Nanopartikeln vermengt. Es trennt die in der Luftzirkulation enthaltenen Partikel und absorbiert sie, ohne dass eine externe Energiequelle eingesetzt werden muss. «Die Funktionsdauer beträgt ein Jahr und sorgt für eine 20-prozentige Luftreinigung», erklärt Firmengründer Gianmarco Cammi.



Das Fasergewebe «the Breath» kann aber weitaus mehr: Parallel zum Feinstaub miteingefangen und neutralisiert werden auch Bakterien und Schimmelpilze. Gleiches gilt für die von Heizkörpern, Zigaretten, Möbellackierungen, Elektrogeräten und Waschmitteln stammenden Emissionen. «Dabei werden auch lästige Gerüche beseitigt», so der italienische Unternehmer.



Für Schulen, Spitäler und Fabriken



Das umweltfreundliche, auch für Büroraume geeignete System kann vollständig auf den persönlichen Geschmack des Nutzers abgestimmt werden. Denn die Vorrichtung wird mithilfe von Farbdrucken in Fotoqualität unauffällig als Bild gestaltet und damit zum Bestandteil der Wohnungseinrichtung. Ausserdem ist das neue System für Schulen, Krankenhäuser und Fabrikgebäude geeignet.



In das Verfahren sind bisher eine halbe Mio. Euro investiert worden. Dazu gehörte neben dem materiellen Forschungsaufwand auch die wissenschaftliche Anerkennung durch die Università Politechnica delle Marche und das Istituto Europeo di Oncologia.

(arc/pte)