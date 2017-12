Abenteuer geht weiter

Solar Impulse startet im April von Hawaii

publiziert: Mittwoch, 23. Dez 2015 / 09:40 Uhr

Bern - Das Abenteuer Solar Impulse wird im April weiter gehen, wie einer der Piloten André Borschberg in einem Interview ankündigte. Der Rest der Reise werde mehr Improvisation benötigen. In jedem Fall wird das Solarflugzeug aber Halt in New York machen.