Start in Tulsa

«Solar Impulse 2» auf dem Weg nach Ohio

publiziert: Samstag, 21. Mai 2016 / 15:11 Uhr

Tulsa - Der Schweizer Sonnenflieger «Solar Impulse 2» hat die nächste Etappe seiner Weltumrundung begonnen. Das mit Solarzellen betriebene Flugzeug startete am frühen Samstagmorgen in Tulsa im US-Staat Oklahoma und sollte am späten Abend (Ortszeit) in Dayton in Ohio landen.