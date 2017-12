Neue Methode holt aus Abfällen Edelmetalle heraus

«Die Recyclingquote beträgt 60 Prozent», unterstreicht Firmengründer Salvatore Modeo. Rückgewonnen werden vor allem Gold, Silber, Platin und Metalle seltener Erden. Sie können in neue Fertigungsprozese wie beispielsweise die Herstellung von Schmuck überführt werden. Immerhin liegt der Anteil der in diesem Industriezweig anfallenden Edelmetalle bei 80 Prozent.«Durch diese Art der Wertschöpfung öffnen sich neue Wege, Computer, Tablets und Smartphones billiger zu produzieren», so der Jungmanager. Diese Tatsache könne wiederum den Endverbrauchern zugute kommen. Das in Italien patentierte System wird in Kürze beim Istituto Italiano di Tecnologia di Arnesano auf seine Alltagstauglichkeit untersucht.Eine Ausweitung des Patents auf Europa, die USA und China ist beantragt worden. Modeo hofft, industrielle Abnehmer vor allem in Deutschland und den Vereinigten Staaten zu finden. Finanziellen Support gefunden hat das Projekt bei der Agenzia Regionale Tecnologia ed Innovazione und der staatlichen Investitionsfördergesellschaft Invitalia. Nach Abschluss der Testphase sollen neue Kapitalgeber und industrielle Partner gefunden werden.

(pte)