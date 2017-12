Mini-Spülmaschine wäscht Teller in einer Minute

Das Gerät, das etwa zwei Garnituren Tafelgeschirr fasst, ist für Menschen mit kleinen Wohnungen oder kleinem Budget konzipiert, die keinen Platz oder kein Geld für einen richtigen Geschirrspüler haben. Geschirrspüler sind weitaus effizienter als das Spülen per Hand - sie verbrauchen rund 23 Liter Wasser für eine gesamte Spülladung, während schon 7,5 Liter Wasser verschwendet wird, wenn der Hahn eine Minute lang aufgedreht ist.Die strom- und wassersparende Alternative wärmt das Wasser über Natriumacetattabletten, die in einer chemischen Reaktion die eingefüllte Flüssigkeit erwärmen. Sobald Geschirr, Wasser, Natriumacetat und Spülmittel eingefüllt sind, kann das Wasser über die Handkurbel in Bewegung gebracht werden. Ähnlich wie bei einer grossen Spülmaschine wird es durch einen Zentrifugenmechanismus auf das Geschirr gesprüht.Getrocknet wird das Geschirr ebenfalls energiesparend an der Luft. Insgesamt nimmt die Mini-Spülmaschine nicht mehr Platz ein als eine Abtropftasse für das Geschirr. Chen Levin ist bereits auf der Suche nach Investoren, um den Circo zu produzieren.

(pte)