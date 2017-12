Meyer Burger weitet Verlust wieder aus

Der Umsatz wuchs in lokalen Währungen um 8,3 Prozent auf 323,6 Mio. Franken, wie Meyer Burger am Dienstag mitteilte. In Schweizer Franken betrug die Steigerung noch 2,4 Prozent. Wegen Verspätungen bei grösseren Projekten entfielen budgetierte Erlöse von rund 40 Mio. Franken. Die entsprechenden Umsätze und Gewinnbeiträge werden 2016 fällig.

Der Betriebsverlust (EBIT) verringerte sich 2015 im Vergleich zum Vorjahr um 33 Mio. auf 129 Mio. Franken. «Die unterschiedlichen Massnahmen zur Senkung der operativen Kosten, die 2014 eingeleitet wurden, haben die erwarteten Resultate gezeigt», heisst es in der Mitteilung. Das Betriebsergebnis auf Stufe EBITDA verbesserte sich von minus 95,6 Mio. auf noch minus 55,9 Mio. Franken.



Mehr Aufträge

Erfreulich entwickelte sich der Auftragseingang beim Unternehmen mit Sitz in Thun BE. Dieser nahm 2015 um 28,5 Prozent auf 418,9 Millionen Franken zu. Der Auftragsbestand lag damit Ende Jahr bei 257,5 Millionen Franken - ein Plus von 35,5 Prozent.

Für das laufende Geschäftsjahr haben für Meyer Burger ein «solides Wachstum beim Umsatz» sowie das Erreichen der Gewinnschwelle auf Stufe EBITDA höchste Priorität. Bis 2020 bewege sich das Unternehmen in einen Gesamtmarkt von 18 bis 20 Milliarden Franken.

(bg/sda)