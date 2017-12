Meyer Burger erhält Grossauftrag

Der Auftrag, der auch die Lieferung von Mess- und Steuerungssystemen für die Solarzellenproduktion umfasst, hat ein Volumen von insgesamt rund 29 Millionen Franken, wie es am Montag in einem Communiqué von Meyer Burger hiess. Die Fabrikationslinie wird gemäss Meyer Burger die erste weltweit sein, auf der Solarzellen industriell im grossen Stil in der Heterojunction-Technologie hergestellt werden können.

Installiert werden die Produktionsmaschinen bis Ende Jahr im EcoSolifer-Werk im ungarischen Csorna. Für Meyer Burger dürfte der Auftrag mehr als gelegen kommen: Der Konzern, der 2014 bei einem Umsatz von 316 Millionen Franken 135 Millionen Franken Verlust schrieb, hat sich zum Ziel gesetzt, im laufenden Jahr zumindest operativ wieder schwarze Zahlen zu schreiben.

(bg/sda)