Neue Studie

Mehr biogene Abfälle verwertet als angenommen

publiziert: Donnerstag, 14. Jan 2016 / 13:23 Uhr

Neuenburg - In 368 Kompostier- und Vergärungsanlagen in der Schweiz und in Liechtenstein werden pro Jahr 1,26 Millionen Tonnen biogene Abfälle verwertet - deutlich mehr als bisher angenommen. Dennoch landen immer noch allzu viele dieser Stoffe in der Kehrichtverbrennung.