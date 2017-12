Constantin möchte investieren

FC Sion-Präsident setzt auf erneuerbare Energien

publiziert: Sonntag, 27. Sep 2015 / 15:59 Uhr / aktualisiert: Sonntag, 27. Sep 2015 / 16:43 Uhr

Collombey VS - Christian Constantin, Präsident des FC Sion, interessiert sich für die stillstehende Tamoil-Raffinerie in Collombey VS. Er will zwischen drei bis vier Milliarden Franken investieren, um aus dem Gelände eine Art Energiepark zu machen.