«Energica Ego»: E-Motorrad aus dem 3D-Drucker

Die für den Rennsport gedachte und mit einem ölgekühlten Elektromotor ausgestattete «Energica Ego» kommt mit einer Nennleistung von 100 kW (rund 136 PS) aus. Binnen drei Sekunden wird auf 100 km/h beschleunigt. Die Spitzengeschwindigkeit beträgt 240 km/h. Der Lithium-Ionen-Akku lässt sich in einer halben Stunde zu 80 Prozent aufladen.«Wir sind fest überzeugt, dass die Zukunft der Elektromobilität gehört», so CRP-Chefin Livia Cevolini. Kernstück der Neuentwicklung ist ein aus italienischem Know-how stammendes Windform-Material, das sich hervorragend für die Verwendung auf 3D-Druckern eignet. Es handelt sich um ein mit Karbon- oder Glasfaser vermischtes Poliammid, das als sehr bruchfest und schalldämpfend gilt. Der innovative Werkstoff hat auch zahlreiche Abnehmer in der Formel 1 und bei Herstellern von Weltraumtechnik.Die unter dem Namen «Energica Eva» vermarktete Strassenversion soll in Kürze im italienischen Händlernetz verfügbar sein. «Unsere E-Motorräder sind auch äusserlich kaum von den mit Verbrennungsmotoren arbeitenden Modellen zu unterscheiden», meint die italienische Managerin. Grossen Erfolg verzeichnete das Unternehmen auf der jüngsten Technologie-Messe CES in Las Vegas, wo zahlreiche Bestellungen eingegangen sind. CRP beschäftigt sich seit 1996 in seiner Forschungsabteilung «3D Printing» mit dem Konzept des «Rapid Manufacturing».

(bg/pte)