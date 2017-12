Die erfolgreiche Gestaltung des Bürobetriebs unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit

Die Gestaltung eines Büros unter Nachhaltigkeitsaspekten wirkt auch firmenintern imagebildend, identitätsstiftend und motivationsfördernd im Verhältnis zwischen Unternehmen und Mitarbeitern. Zudem lassen sich mit der konsequenten Ausrichtung des Bürobetriebs auf den Aspekt der Nachhaltigkeit oft beträchtliche Einsparungseffekte erzielen.Die Implementierung eines umweltorientierten Büromanagements umfasst Aspekte, die sich unter den Überschriften- Geräte- und Materialeinkauf;- Kommunikation;- Einsparungsmassnahmen;- Recycling;- Eigenes Leitungserhalten;- Weckung von Umweltbewusstsein;- Wissensvermittlung;- Förderung umweltgerechten Mitarbeiterverhaltenszusammenfassen lassen.Beim Material- und Geräteeinkauf kommt es auf eine umweltorientierte Produktauswahl an. Bei IT-Geräten und sonstiger Bürotechnik sollte auf den Stromverbrauch geachtet werden. So müssen PCs für herkömmliche Büroanwendungen nicht die starke Grafikleistung von Gamer-Computern mit hohem Stromverbrauch besitzen. Lohnend ist die Nutzung von Multifunktionsgeräten statt vieler Einzelgeräte und die Nutzung doppelseitig funktionierender Drucker und Kopierer. Die Beachtung von Energielabels wie «Energy Star» ist ebenfalls empfehlenswert. Beim Kauf von FSC-zertifizierten Büromöbeln und anderen Holzprodukten zeigt das FSC-Siegel an, dass das verwendete Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern bzw. Plantagen stammt.Bei Papiermaterialien sollte auf eine hohe Recyclingquote (etwa bei Umschlägen und Notizzetteln) geachtet werden. In der externen Kommunikation - insbesondere in der Werbung - kann die Verwendung von Printmaterialien meist deutlich reduziert werden. Zugleich ist es oft möglich, Papier wiederzuverwenden, indem man daraus Notizpapier und Schreibpapier für die bürointerne Verwendung herstellt. Im Versandbereich sollte die Nutzung von Papier und Verpackungsmaterialien aus reinen (möglichst recycelten) Rohstoffen im Vordergrund stehen. Zudem bietet der Umfang von Verpackungen oft hohes Einsparpotential.Dies gilt auch für Geräte und technische Installationen. So reduziert eine Toilettenanlage mit Zweifachspülung und wassersparenden Spülkästen den Wasserverbrauch erheblich. Ratsam ist die Verwendung zentral gesteuerter Regulierungstechnik mit Zeitschaltung für die Steuerung der Klimaanlage und die Stromzufuhr bei Büromaschinen, Computern und anderen Elektrogeräten.Nachhaltige Büroausstattungen bieten oft einen Mehrwert, der sich positiv auf die Befindlichkeit der Mitarbeiter auswirkt. Dazu gehören eine naturnahe Arbeitsplatzumgebung mit abwechslungsreich angeordneten Pflanzen und weitestgehender Nutzung natürlicher Lichtquellen.Wichtig ist die Förderung des Nachhaltigkeitsgedankens in der gesamten Mitarbeiterschaft. So kann beispielsweise die Bildung von Fahrgemeinschaften gefördert und die Zahl von Dienstreisen reduziert werden.

(nb/IFJ)