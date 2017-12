Deutsche Post setzt auf Öko

Tesla baue «hochwertige Elektroautos für Privatkunden, wir können preisaggressive Werkzeuge für Geschäftskunden bauen», so Post-Paketvorstand Jürgen Gerdes im «Focus»-Interview.

Briefe und Pakete ausliefern

Die Pläne sind ambitioniert. Bereits in diesem Jahr wird das Unternehmen die ersten selbst entwickelten Elektrotransporter in Serie hergestellt lassen. Mittelfristig geplant ist, dass 2016 rund 2000 Fahrzeuge des Typs «Streetscooter» vom Band rollen. Sie sollen eine bundesweite Auslieferung von Briefen und Paketen ermöglichen. Gebaut werden die Elektrotransporter von der Post-Tochter Streetscooter in Aachen.

Anfang 2015 hatte die Post das erst 2010 im Umfeld der RWTH Aachen gegründete Start-up gekauft. Mit dem Know-how sollten Fahrzeuge für Zusteller konzipiert und gebaut werden. Der grüne Transporter hat einen grossen Laderaum und schafft eine Höchstgeschwindigkeit von 85 km/h. Die Reichweite liegt bei rund 80 Kilometern. Bei Redaktionsschluss dieser Meldung (13.47 Uhr) notiert der Post-Anteilsschein mit einem Plus 1,05 von Prozent bei 24,29 Euro.

(cam/pte)