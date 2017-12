US-Forscher nutzen Hitze, Druck und Licht für nachhaltigen Antrieb

CO2 und Wasser: Treibstoff in nur einem Schritt

publiziert: Mittwoch, 24. Feb 2016 / 23:30 Uhr / aktualisiert: Donnerstag, 25. Feb 2016 / 11:09 Uhr

Forscher der University of Texas (UTA) haben erstmals erfolgreich nachgewiesen, dass konzentriertes Licht, Hitze und hoher Druck in nur einem Schritt die Umwandlung von Kohlendioxid (CO2) und Wasser in nutzbaren Flüssigbrennstoff bewirkt. «Es ist ein enormer Fortschritt, in nur einem Schritt einen regenerativen Treibstoff zu erzeugen», erklärt UTA-Wissenschaftler Duane Dimos.