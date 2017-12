Entscheid des deutschen Bundestages

Bald Elektroautos im Fuhrpark

publiziert: Samstag, 30. Jan 2016 / 09:58 Uhr

Berlin - Der Bundestag will für seinen Fahrdienst laut einem Bericht künftig auch Elektroautos nutzen. Der Ältestenrat habe entschieden, ab August 2017 die ersten Fahrzeuge mit Elektroantrieb in den Fuhrpark aufzunehmen, berichtete die «Bild»-Zeitung in ihrer Samstagsausgabe.