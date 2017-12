Adidas investiert in grüne Projekte

Mittlerweile hat der Sportbekleidungshersteller 49 Energiesparprojekte im Wert von 5,5 Mio. US-Dollar unterstützt. Die durchschnittliche Rendite dieser Projekte beträgt 33 Prozent, wie Elizabeth Turnbull, Projektleiterin bei Adidas, gegenüber «Bloomberg» erzählt.



Turnbull hat die Aufgabe, den Energieverbrauch des Weltkonzerns mit seinen weltweiten Bürostandorten und 2700 Geschäften zu senken. Dazu investiert Adidas pro Jahr zwei bis drei Mio. US-Dollar in Projekte, die etwa Beleuchtungssanierung (LEDs) oder Kühlsysteme betreffen. Diabei erzielte Reduktionen von CO2-Emissionen können gleichgestellt werden mit 1000 Autos weniger auf den Strassen, erzählt Turnbull.



Grundsätzlich gilt für alle grünen Investments bei Adidas eine Rendite-Benchmark von 20 Prozent. Nicht alle Projekte schaffen am Ende dieses Ziel. «Die Hochrendite-Projekte kompensieren jedoch die Niedrigrendite-Projekte», betont Turnbull.



USA lobt Adidas



Das US-Energieministerium hat nun gemeinsam mit der Einzelhandels-Vertretung Retail Industry Leaders Association (RILA) Richtlinien festgesetzt, mit dem Ziel, die Energieaufwendungen bis 2020 um 20 Prozent zu senken. Obwohl Adidas diese Zielmarke noch nicht ganz erreicht hat, wurde dabei der Venture-Capital-Ansatz des Unternehmens sehr angepriesen. «Wir wissen, dass die Finanzierung für viele Unternehmen eine grosse Herausforderung darstellt», meint Erin Hiatt von der RILA. «Jetzt können wir den CFOs jedoch zeigen, dass diese Investments auch messbar gemacht werden können», so Hiatt abschliessend.

