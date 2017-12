Grösserer Windpark geplant

ABB liefert Transformatoren für stärkste Windturbine

publiziert: Mittwoch, 4. Mai 2016 / 15:59 Uhr

Zürich - Der Technologiekonzern ABB ist am Bau der stärksten Windturbine der Welt mit beteiligt. Das Schweizer Unternehmen liefert für einen Offshore-Windpark in der irischen See 40 Transformer.